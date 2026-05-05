Göztepe Kulübü, TFF 1'inci Lig'i 74 puanla ikinci sırada tamamlayarak 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ettikleri sosyal medya paylaşımının kaldırıldığını duyurdu.

Göztepe, geçtiğimiz hafta Amed Sportif Faaliyetler’in Trendyol Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle yapılan tebrik paylaşımının kaldırılmasına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Göztepe'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda bugüne kadar tüm kulüplerin başarılarını ve şampiyonluklarını saygıyla karşıladık ve kutladık. Bu anlayışla Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesini de tebrik ettik.

Ancak kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının, amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik. Taraftarımızın hassasiyetini de göz önünde bulundurarak söz konusu paylaşımın kaldırılmasına karar verilmiştir.



Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhuna olan inancımızı korurken her zaman camiamızın değerlerini ve hassasiyetlerini ön planda tutmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Önümüzde, Gaziantep FK ile oynayacağımız, kulüp tarihimiz açısından önemli maçlardan birinde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu doğrultuda, tüm camiamızın omuz omuza, tek yürek halinde takımımızın yanında olacağına inancımız tamdır."

