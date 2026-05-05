Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17, oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtım fragmanı kısa sürede ilgi görürken, yapımın detayları merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Daha 17 dizisi, yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç bir karakterin geçmişini arayış hikayesini konu alan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

DAHA 17 DİZİSİ OYUNCULARI

Daha 17 dizisinin oyuncu kadrosunda televizyon dünyasının deneyimli ve genç isimleri bir araya geliyor. Başrollerde Nesrin Cavadzade ve genç oyuncu Çağan Efe Ak yer alırken kadroda, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Ata Yaşat, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

DAHA 17 KONUSU NE?

Daha 17 dizisi, çocukluk yıllarını yurtlarda geçiren 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını merkezine alıyor. Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras, geçmişine ve ailesine ulaşma çabası işlenirken hikaye İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanacak.

DİZİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Daha 17 dizisinin yayın tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Ancak Kanal D tarafından paylaşılan tanıtımlarda dizinin “yakında” izleyiciyle buluşacağı bilgisi yer alıyor.

Yapımcılığını Pastel Film’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener imzası taşıyor.

