Adana'da sokakta yaşayan bir kişiyi darp eden 14 yaşındaki çocuk ev hapsi cezası aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırı sırasında yanında bulunan iki çocuk ise serbest bırakıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan şiddet olayı kamuoyunda büyük tepki topladı.

Ziyapaşa Mahallesi'nde sokakta yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun, yürüdüğü sırada 14 yaşındaki M.C.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Sokakta oynayan çocuklara tekme tokat saldırıp ailelere bıçak çekti! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; saldırı anında M.C.'nin yanında bulunan 13 yaşındaki G.Ş. ile 15 yaşındaki A.E. olaya müdahale etmek yerine durumu gülerek izledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

14 yaşındaki çocuk evsiz adamı yumrukladı! Hakkında karar çıktı

BİR ÇOCUĞA EV HAPSİ KARARI

İhbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan üç çocuğu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer iki çocuk ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası