14 yaşındaki çocuk evsiz adamı yumrukladı! Hakkında karar çıktı
Adana'da sokakta yaşayan bir kişiyi darp eden 14 yaşındaki çocuk ev hapsi cezası aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırı sırasında yanında bulunan iki çocuk ise serbest bırakıldı.
- Saldırı, Adana'nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
- Sokakta yürüyen 52 yaşındaki Aziz Coşkun, 14 yaşındaki M.C.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
- Olayı izleyen diğer iki çocuk, 13 yaşındaki G.Ş. ve 15 yaşındaki A.E. müdahale etmedi.
- Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri üç çocuğu gözaltına aldı.
- Şüphelilerden M.C. hakkında ev hapsi kararı verildi, diğer ikisi serbest bırakıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan şiddet olayı kamuoyunda büyük tepki topladı.
Ziyapaşa Mahallesi'nde sokakta yaşayan 52 yaşındaki Aziz Coşkun, yürüdüğü sırada 14 yaşındaki M.C.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
O ANLAR KAMERADA
Görgü tanıklarının ifadelerine göre; saldırı anında M.C.'nin yanında bulunan 13 yaşındaki G.Ş. ile 15 yaşındaki A.E. olaya müdahale etmek yerine durumu gülerek izledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BİR ÇOCUĞA EV HAPSİ KARARI
İhbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan üç çocuğu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer iki çocuk ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.