İstanbul Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklara tekme tokat saldıran bir şahıs, mahalleye korku dolu anlar yaşattı. Çocukların kaçarak sığındığı apartmana yönelen ve durumu öğrenip dışarı çıkan ailelere cebinden çıkardığı bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, ortalığı birbirine kattı. Bina sakinlerinin kapıyı son anda kapatarak canlarını zor kurtardığı olayda, saldırganın elindeki bıçakla apartman kapısının camlarını kırdığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yüzde 46 engelli raporu olduğu ancak cezai ehliyeti bulunduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak adliyeye sevk edildi.

