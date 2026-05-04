Kurban Bayramı yaklaşırken tatil süresine ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair kararın Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası netleşmesi bekleniyor. Peki, bayram tatili uzatılacak mı, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı 2026 yılı için geri sayım sürerken, tatil planı yapacak milyonlarca kişi bayram süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Özellikle hafta ortasına denk gelen bayram takvimi, tatilin 9 güne çıkarılma ihtimalini gündeme taşıdı. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil öncesinde "25 Mayıs tatil mi, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrasında kararın netleşmesi bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması konusu her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle bayramın hafta içine (27-30 Mayıs) denk gelmesi, tatilin idari izinlerle birleştirilmesi ihtimalini artırıyor. Bu doğrultuda kamu çalışanları başta olmak üzere birçok kişi resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Mevcut takvime göre bayram tatili 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak. Bu kapsamda 25 Mayıs pazartesi ve 26 Mayıs Salı öğleden önce idari izin kapsamına alınması halinde tatil 9 güne uzayacak.

Milyonların gözü Kabine'de! Bayram tatili uzatılacak mı, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

2026 yılı için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi takvime göre bayram tatili arife günü öğleden sonra başlamak üzere toplam 4,5 gün sürüyor.

Buna karşın, 25 Mayıs Pazartesi gününün ve 26 Mayıs Salı günü arife öncesi saatlerin idari izin kapsamına alınması halinde tatilin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzaması mümkün hale geliyor. Bu nedenle bugün Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

Kurban Bayramı 2026 yılında 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü ise 30 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

Arefe günü ise 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Mevcut düzenlemeye göre arife günü öğleden sonra resmi tatil kapsamında yer alırken, bayramın dört günüyle birlikte toplam tatil süresi 4,5 gün olarak uygulanıyor.

GÖZLER KABİNE'DE

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin nihai kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Toplantıda ekonomik ve sosyal başlıkların yanı sıra bayram tatiline ilişkin düzenlemenin de ele alınabileceği ifade ediliyor.

Geçmiş yıllarda benzer takvimlerde alınan kararlar doğrultusunda, bayram tatillerinin idari izinlerle uzatıldığı görülmüştü. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer bir karar çıkıp çıkmayacağı, toplantı sonrası yapılacak açıklamayla netleşecek.

