İngiltere Premier Lig’de bu akşam Everton rakibi Manchester City'i kendi sahasında ağırlayacak. Heyecan dolu 90 dakika için meraklı bekleyiş başlarken futbolseverlerin gözleri ''Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarında. İşte Premier Lig maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Everton’ın stadı Hill Dickinson’da oynanacak karşılaşmaya saatler kaldı. Karşılaşma öncesinde Manchester City, 33 maçta topladığı 70 puanla ligde ikinci sırada bulunurken liderlik yarışını sürdürmeye devam ediyor. Everton ise 34 maç sonunda 47 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Everton - Manchester City maçı bu akşam beIN SPORTS 3 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton-Manchester City maçı 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak. Everton’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI HAKEMİ KİM?

Bu akşamki Premier Lig Everton-Manchester City maçında düdük İngiliz hakem Michael Oliver’da olacak.

EVERTON - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Gueye, Garner, McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Aït-Nouri, B. Silva, O’Reilly, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland



