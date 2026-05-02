Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen Samsunspor-Galatasaray karşılaşması canlı olarak takip ediliyor. Mücadelede atılan goller ve anlık skor, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan kritik mücadele, şampiyonluk ihtimalini doğrudan etkilemesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde rakip sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahip. Karşılaşma boyunca atılan goller ve gelişen önemli pozisyonlar, anlık olarak futbolseverlerle paylaşılıyor.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı tamamlandı. Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün’ün attığı golle öne geçti ve maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi Samsunspor ise oyundan kopmadı ve 22. dakikada Marius Mouandilmadji’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi. İkinciye yarıda Samsunspor 57. dakikada Ndiaye'nin attığı golle 2-1 öne geçti. 63. dakikada Günay Güvenç gördüğü kırmızı kartla maçtan ayrıldı. Galatasaray sahada 10 kişi kaldı. 71. dakika Mouandilmadji'nin attığı golle skor 3-1'e geldi. 82. dakikada Ndiaye maçtaki ikinci golünü atarak skoru 4-1'e taşıdı.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşmasında ilk yarı itibarıyla skor 1-1 eşitlikle devam ediyor. Galatasaray Yunus Akgün ile öne geçerken, Samsunspor Marius Mouandilmadji ile skora denge getirdi. İkinci yarıda Ndiaye ve Mouandilmadji'den gelen gollerle Samsunspor skoru 4-1'e getirdi.

