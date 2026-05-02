Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde “mektup” krizi sonrası yaşanan tartışma kısa sürede fiziki arbedeye dönüşürken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’dan da tepki geldi. Alemdar, “Divanda okunması usul hatasıdır” diyerek süreci eleştirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi toplantısı, “mektup” krizi nedeniyle gergin anlara sahne oldu.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmasının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çavuşoğlu'nun mektubu okumaya başlamasıyla birlikte AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları arasında tartışma yaşandı. Belediye başkanlarının tartışmaları kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.

Tepkilerin ardından salonda bulunan bir grup kürsüye yöneldi ve bunun üzerine fiziksel arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi.

"TBB BİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLAMAZ"

Kamuoyunun gündemine oturan olaylı oturumun ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuya ilişkin sosyal medyasından açıklamada bulundu.

Alemdar, "Türkiye Belediyeler Birliği, kamu yararına çalışan, her görüşten belediye başkanının üye olduğu bir çatı kuruluşudur. Bu yapının tarafsızlığı ve kurumsal itibarı hepimiz için esastır. Kamusal bir statüsü olmayan ismin mesajını divanda okunması açık bir usul hatasıdır.

Kurumların teamüllerine ve ciddiyetine gölge düşüren bu tür uygulamalar kabul edilemez. Her zemini siyasi ikbal için istismar etmeye kalkmak, en başta kurumlara zarar verir. TBB bir partinin arka bahçesi değildir, olmaz. Bu tavır, yerel yönetimlerin birlik ruhunu yaralar. Tekrar soruyoruz, ‘Bu yapılan doğru bir şey mi?" dedi.

