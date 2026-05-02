Afyonkarahisar'da feci kaza! Bariyerlere çarpan araç yandı, ölü ve yaralı var
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobil alev alarak sürücünün ölümüne, bir yolcunun ise yaralanmasına neden oldu.
- Kaza Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.
- 26 TR 005 plakalı otomobil refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.
- Sürücü M.T. (41) hayatını kaybetti.
- Otomobilde bulunan G.Ç. (30) yaralandı.
- G.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇ ALEV ALDI
M.T. (41) idaresindeki 26 TR 005 plakalı otomobil refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ CANINDAN OLDU
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında sürücü M.T. hayatını kaybetti, otomobilde bulunan G.Ç. (30) ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından M.T'nin cenazesi morga götürüldü.
