Adana'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edilirken 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. O.M. yönetimindeki 01 BFL 527 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duran T.A.'ya ait 01 AVJ 096 plakalı araca ardından Yakup Ağca kontrolündeki 01 BBM 259 plakalı otomobile çarptı.

Adana'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

Kazada 01 BBM 259 plakalı araçta bulunan Gülseren Ağca (64) ve diğer 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülseren Ağca kurtarılamadı. Diğer araçlarda bulunan 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Adana'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Zincirleme kazaya sebebiyet veren O.M., kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis, O.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

