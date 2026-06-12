Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Müge Anlı’daki olayda yeni bir gelişme yaşandı. Evden kaçan ve ailesinin tüm çağrılarına rağmen baba ocağına dönmeyi reddeden 19 yaşındaki Ceyda, evli ve iki çocuk babası sevgilisiyle yaşamaya devam edeceğini söyledi. Genç kız ayrıca sevgilisinin 6 aylık bebeğine de bakmayı kabul etti. Program sırasında ise sunucu Müge Anlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girdiğini ve Ceyla ile ilgili yeni adımların atılacağını açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, kaybının 5. gününde bulundu ancak ailesinin yanına dönmeyi kabul etmedi. Evli adama kaçan Ceyda ile ilgili son olarak Bakanlık devreye girdi. Müge Anlı bugünkü programda kurumun yönlendirdiği sağlık yetkililerinin genç kızla görüşeceğini açıkladı.

AİLESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI YAPTI Programa katılan baba Ceyhun Evlekoğlu, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunarak kızının hayatından endişe ettiklerini ifade etmişti.

EVLİ VE 2 ÇOCUKLU ADAMA KAÇMIŞ Yapılan araştırmalarda Ceyda’nın Adana’da olduğu ve kendi isteğiyle evden ayrılarak Ramazan isimli kişinin yanına gittiği tespit edilmişti. Yayına katılan Ceyda ise internet üzerinden oynadığı bir oyun aracılığıyla tanıştığı Ramazan ile birlikte olmak istediğini söyledi.

MÜGE ANLI’DAN TEPKİ: BU NEYİN ŞIMARIKLIĞI Ceyda’nın “Geri döneceğim” şeklindeki ısrarlı tavrı Müge Anlı’yı çıldırtmıştı. Anlı “Bu ne şımarıklık ya… Evli adama gidiyorsun da neyin şımarıklığını yapıyorsun. Daha sen neyin derdindesin?” diyerek tepki göstermişti.

RAMAZAN HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR Söz konusu Ramazan’ın ise yasaklı madde ticareti yaptığı iddia edilirken, halen evli ve iki çocuk sahibi olduğu belirtildi. Programda ayrıca Ramazan’ın geçmişte farklı suçlara karıştığı da öne sürüldü. Ceyda ise tüm iddialara rağmen birlikte olduğu kişinin boşanacağına inandığını belirterek geri dönmek istemediğini ifade etti.

SEVGİLİSİNİ TERCİH ETTİ



Evli sevgilisi Ramazan ile yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Ceyda’nın, çiftin 6 aylık bebeğine bakabileceğini ifade etmesi dikkat çekti. Ailesi yerine evli bir adamın yanında kalmayı seçen Ceyda’nın kararı stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girdiğini açıkladı. Anlı, Bakanlık yetkililerinin iki psikolog görevlendirdiğini ve Ceyda ile görüşme yapılacağını belirterek, gerekli görülmesi halinde genç kızın devlet hastanesinde tedavi altına alınması için savcılıktan izin alınacağını ifade etti.

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