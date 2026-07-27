Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen; Mohamed Salah, transfer gündemi ve siyah beyazlı kulüpteki son gelişmeler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Özen, Mısırlı yıldızın menajerinin mali talepleri nedeniyle transferde masadan kalktıklarını belirtti. Salah transferinin kesin olarak bitip bitmediğiyle ilgili gelen soruyu da cevaplayan deneyimli futbol adamı, "Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda. Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak." şeklinde konuştu.

Siyah beyazlılarda Futbol Direktörü Önder Özen, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Transfer stratejileri, Vincenzo Italiano'nun talepleri, Salah ve Vlahovic görüşmelerine ilişkin bilgi paylaşan Özen, Mısırlı yıldız konusunda son noktayı koydu.

"TRANSFER BÖLÜMÜNÜ 3'E BÖLDÜK"

Transfer planlaması hakkında konuşan Özen, "Bir süredir Mohamed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var. Futbol takımlarının normalde bir sezona hazırlanırken teknik anlamda bir takım planlaması olur. Biz bu planlamayı göreve başladığımızdan itibaren yaptık. İlk hamlemiz Vincenzo Italiano'ydu. 6 Haziran'daki imza töreninden 20 dakika sonra Alexander Nübel ile görüşmelere başladık. Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz. Trossard transferinden sonra hiçbir transferin olmaması işin aksaması veya durması anlamına gelmiyor. Bu şekilde planlamıştık. Neden böyle yaptık? Maç tarihleri açık ve tescil tarihleri belli. İkinci tescil tarihi 31 Temmuz'da. Oraya kadar aldığımız oyuncuları zaten hiçbir oyuncuyu listeye yazamayacaktık." dedi.

"SALAH TRANSFERİNDE MASADAN KALKTIK"

Salah transferinde masadan kalktıklarını söyleyen Önder Özen, "Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı. Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı! Salah'ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın başkan, burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Beşiktaşlılık değerlerini ben de biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır." şeklinde konuştu.

Mohamed Salah

SALAH İŞİ KESİN OLARAK BİTTİ Mİ?

Mısırlı yıldız için son tekliflerini yaptıklarını kaydeden Özen, "Evet veya hayır deme şansım yok. Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir cevap gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar. Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda. Beşiktaş Kulübü başka hiçbir sporcusuna veya çalışanına vermediği bir ayrıcalığı, bir kişiye vermez!" ifadelerini kullandı.

Transfer stratejileri hakkında konuşan deneyimli futbol adamı, "Transfer sezonunda tavan fiyatlar transfer dönemli başlar başlamaz ortaya çıkıyor. Ama taban fiyatlar günler ilerledikçe belli oluyor. Kulübün ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Bu kısıtlıklar altında biz tavan fiyattan piyasaya girmeyi doğru bulmadık. Tavan fiyattan girdiğimiz tek transfer operasyonu Trossard oldu. Trossard gibi bir oyuncuyu getirmek kolay değil. Biz kulüp olarak tavanı orada zorladık. Onun dışında tabanı beklemek zorundayız." dedi.

SALAH'UN OLUMLU DÖNÜŞ GELİRSE...

Salah'tan bir süre sonra olumlu bir dönüş olması durumunda nasıl bir pozisyon alacaklarına dair soruyu cevaplayan Özen, "Aynı şekilde devam edemez çünkü şu anda hocanın kadroda görmek istediği bazı oyuncular var. Biz o bölgeler için transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Eğer gelen olursa ve yer kalmazsa o zaman buna bir dönüş olmaz." şeklinde konuştu.

Mohamed Salah

TRANSFERLER SÜRECEK

Takıma takviyelerin devam edeceğini belirten Özen, "Hocanın sağ kanada bir, orta sahaya da iki tane beklentisi var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Bir U23 oyuncusuyla görüşme var. Ayrıca taraftarın da bir santrfor beklentisi var, buna da cevap verilmek istenir." diye konuştu.

DUSAN VLAHOVIC HAKKINDA

Sırp golcü Vlahovic ile ilgilendiklerini kaydeden Özen, "Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek. Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum." dedi.

SALAH'IN MENAJERİ TRANSFERİ ÇIKMAZA SOKTU

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferi görüşmelerinde bu kez imaj hakları ve forma satışı gelirleri konusunda oyuncunun menajeri Ramy Abbas'ın yeni bir kriz çıkardığı ifade edilmişti.

Ramy Abbas, geçtiğimiz günlerde menajerlik ücretini 7,5 milyon avrodan 5 milyon avroya düşürmesine rağmen, imaj hakları ve forma satışından daha yüksek pay talep etti.

Siyah-beyazlı yönetim ise bu talebe sıcak bakmadı. Transfer komitesi, kulübün mali dengesini zorlayacağı gerekçesiyle imaj hakları ve forma satışından istenen paylar konusunda taviz vermeyerek Abbas'a net bir tavır sergiledi ve bu pürüz nedeniyle transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.

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