Muhammed Salah’ın menajeri türünün tek örneği. Ramy Abbas, Salah transferinin uzamasının tek sebebi. Mısırlı yıldızın menajeri taşın suyunu çıkararak pazarlık yapıyor, taktikleri okullarda ders olarak inceleniyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın uzun süredir peşinden koştuğu Muhammed Salah’ın transferi için heyecan dorukta. Siyah beyazlı taraftarlar her an kulüpten gelecek açıklamayı bekliyor ancak Beşiktaş yönetimi çok çetin bir transfer süreci yaşıyor. İnanılmaz pazarlama stratejileri ile bilinen Ramy Abbas, Salah’ın sadece menajeri değil aynı zamanda danışmanı ve hukukçusu. Mısırlı yıldızın kariyeri boyunca yaptıkları ders olarak bile okutuluyor... Bunun ilk büyük örneklerinden biri 2017 yazında Roma’dan Liverpool’a uzanan transfer sürecinde yaşandı. İngiliz kulübü ile kişisel şartlarda anlaşmayı erkenden tamamlayan Abbas, Roma’nın bonservis beklentisi karşılanana kadar süreci sabırla yönetti.

İKİ YIL BEKLEDİ

Liverpool defalarca reddedilerek transferi 42 milyon avroya bitirdi. Abbas’ın asıl ustalığı 2022’deki sözleşme yenileme görüşmelerinde ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıl süren pazarlıklarda kulübün ilk tekliflerini geri çeviren tecrübeli menajer, düşük garanti ücret ve yüksek bonus sistemini kabul etmedi. Sabit maaşın artırılmasını, performans geçmişinin esas alınmasını ve imaj haklarının da anlaşmanın önemli bir parçası olmasını istedi. Görüşmeler zaman zaman kopma noktasına gelirken, sosyal medyadaki şifreli paylaşımlarıyla da Liverpool yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı. Sonunda Salah, kulüp tarihinin en yüksek maaşlı sözleşmelerinden birine imza atarken, Abbas’ın yürüttüğü bu süreç Harvard Business School’da müzakere örneği olarak incelendi.

Salah - Ramy Abbas

‘BİTTİ’ DEDİRTİYOR!

Ramy Abbas, sosyal medyadaki ustalığıyla da biliniyor. Abbas, Salah’ın arkasını dönerek yürüdüğü bir fotoğrafını paylaşınca Liverpool taraftarları paniklemiş, İngiliz ekibinin sözleşme uzatma sürecinde üzerindeki baskıyı da artırmıştı. Beşiktaş’la olan süreçte de sosyal medyayı parmağında sallayan Abbas, özellikle ünlü gazetecilerin, transferin bittiğine dair paylaşımlar yapmalarını sağlıyor. Bu durum siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırıyor ancak baskı altında kalan Beşiktaş yönetiminin görüşmelerde elini güçsüzleştiriyor.

SANKİ O OYNAYACAK!

Abbas yalnızca yıllık ücreti değil; sponsorluk gelirlerini, ticari kullanım haklarını, forma satışlarını ve Salah markasının değerini pazarlık masasına koyuyor. Beşiktaş’ın bu marka değerinden elde edeceği gelirleri belirterek kendi komisyonunun da 7,5 milyon avro olmasını istiyor. Salah için anlaşılan yıllık ücret ise 12 milyon avro.

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