Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah için resmi teklifini yaptı. Siyah-beyazlıların Mısırlı yıldıza sunduğu 2 yıllık sözleşmenin maliyeti bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon euroya ulaştı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için girişimlerini sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar altı ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayıran ve serbest statüde bulunan Mısırlı futbolcuya resmi teklifini iletti.

Mohamed Salah

YILLIK 15 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

BeIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Mohamed Salah'a iki yıllık sözleşme teklif etti. Siyah-beyazlıların teklifinde yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon euro garanti ücretin yanı sıra 4 milyon euroya kadar performans bonusu önerildi.

Mohamed Salah

İMAJ HAKLARI DA SÖZLEŞMEDE

Haberde, sözleşmede imaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı aktarıldı. Bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde Salah'ın Beşiktaş'a sezonluk maliyetinin 19-20 milyon euro seviyelerine ulaşacağı ifade edilirken, iki yıllık toplam maliyetin ise yaklaşık 40 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

Mohamed Salah

GÖZLER SALAH VE MENAJERİNDE

Beşiktaş yönetiminin teklifini iletmesinin ardından gözler Mohamed Salah ile menajeri Ramy Abbas'ın vereceği karara çevrildi. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcudan gelecek cevap doğrultusunda transfer sürecine yön verecek.

Mohamed Salah

LIVERPOOL'DA GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki Mohamed Salah, Liverpool formasıyla geride kalan sezonda 41 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 10 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası