ABD'de boşanmak üzere olduğu eşini sosyal medyada pedofiliyle suçlayan fenomen Sara Gilson, kocası Shawn Duffey tarafından katledildi. Eşini vurduktan sonra intihar eden Duffey'in, 15 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddiasıyla zaten polis tarafından arandığı öğrenildi.

Oklahoma eyaletinin Collinsville şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Sara Gilson ile boşanma aşamasındaki eşi Shawn Duffey başlarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu. Trajik olay, Gilson’ın aynı evde yaşayan oğlunun yan komşuya giderek polisi aramasıyla ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemelerde polis, olayı cinayet-intihar olarak değerlendirdi.

CİNAYETİN ARDINDA KORKUNÇ GERÇEKLER ÇIKTI

Cinayete uzanan süreç ise yaklaşık bir ay önce Jeremiah Duffey hakkında ortaya çıkan cinsel istismar iddialarıyla başladı. Kız basketbol takımında koçluk yapan Duffey’in 9 Haziran'daki bir okul etkinliğinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

Kocasını TikTokta ifşa eden fenomen ölü bulundu! Çok konuşulacak taciz skandalı

İŞ ARKADAŞI İHBAR ETMİŞ

Olayı fark eden başka bir antrenör, durumu aileye ve polise bildirdi. Yapılan soruşturmada Duffey'in benzer eylemleri uzun süredir birden fazla eyalette tekrarladığı anlaşıldı.

Polis takibine takılan şüpheli, olaydan kısa süre sonra kaçarken, Sara Gilson ise 10 Haziran'da Tulsa İlçe Mahkemesine başvurarak eşi hakkında koruma kararı aldırdı. Aynı gün istismara uğrayan çocuğun annesi de Duffey aleyhine ayrı bir koruma emri başvurusunda bulundu.

Kocasını TikTokta ifşa eden fenomen ölü bulundu! Çok konuşulacak taciz skandalı

TIKTOK’TA VİDEO PAYLAŞARAK DUYURDU

Yaşananların ardından Gilson, 10 Temmuz'da kocasının silah taşıdığını ve intihar tehditleri aldığını belirterek mahkemeye bir başvuru daha yaptı. Bir gün sonra, 11 Temmuz'da ise TikTok platformunda popüler bir akıma katılarak kocasının pedofili olduğunu ve boşanma aşamasında olduklarını kamuoyuna duyurduğu bir video paylaştı.

Kocasını TikTokta ifşa eden fenomen ölü bulundu! Çok konuşulacak taciz skandalı

“PEDOFİLİ OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİM”

"Yakında eski eşim hakkında Netflix belgeseli yayınlanacakmış gibi hazırlanıyorum. Pedofili olduğunu yeni öğrendim." ifadelerini kullanan Gilson, paylaşımına "Keşke şaka yapıyor olsaydım." notunu düştü.

Talihsiz kadın, sosyal medya paylaşımından iki hafta sonra hayatını kaybederken, olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Olay sonrasında koruma altına alınan Gilson'ın oğlu, babasına teslim edilirken, geride kalan iki çocuk için yardım kampanyası başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası