Bangladeş'te 55 yaşındaki bir balıkçı, vücuduna makat bölgesinden giren canlı yılan balığı yüzünden hastanelik oldu. Şiddetli karın ağrısıyla ameliyata alınan adamın bağırsaklarının delindiği, yılan balığının ise operasyon sırasında hâlâ canlı olduğu tespit edildi.

Akıllara durgunluk veren olay Bangladeş'te yaşandı. 55 yaşındaki bir balıkçı, balık tuttuğu sırada yaşadığı sıra dışı bir kazanın ardından şiddetli karın ağrısı ve peritonit (iltihaplanma) belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. International Journal of Surgery Case Reports dergisinde yayımlanan vakaya göre, av sırasında canlı bir yılan balığı, talihsiz balıkçının kıyafetinin içine girerek rektumundan vücuduna ilerledi.

Yerel medyanın aktardığına göre 55 yaşındaki balıkçı, yaşadığı olay nedeniyle utandığı ve yılan balığının kendiliğinden çıkacağını düşündüğü için hastaneye başvurmadı. Durumunun ağırlaşmasının ardından hastaneye giden talihsiz adama bir dizi tetkik yapıldı.

Karın ağrısıyla gitti, bağırsaklarından canlı balık çıkarıldı! Doktorlar bile inanamadı

CANLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çekilen röntgen filminde bağırsak delinmesini düşündüren bulguların yanı sıra karın içerisinde yabancı bir cisim bulunduğu görüldü. Yapılan incelemelerde söz konusu cismin hâlâ canlı olan bir yılan balığı olduğu belirlendi. Öte yandan karın boşluğunda serbest hava tespit edilmesi, bağırsak perforasyonu şüphesini güçlendirdi.

Karın ağrısıyla gitti, bağırsaklarından canlı balık çıkarıldı! Doktorlar bile inanamadı

KALIN BAĞIRSAĞINI DELMİŞ

Hasta acil ameliyata alınırken, yılan balığının kalın bağırsağın son bölümü olan sigmoid kolonda yaklaşık 5 santimetrelik yırtığa neden olduğu belirlendi. Cerrahlar, hâlâ canlı olan balığı çıkarırken oluşan bağırsak hasarını onararak enfeksiyon riskini kontrol altına almak amacıyla kolostomi uyguladı. Başarılı tedavinin ardından hasta dört gün sonra taburcu edildi.

Uzmanlar, bu tür vakaların son derece nadir görülmesine rağmen, canlı hayvanların vücudun hassas bölgeleriyle temasının ciddi ve hayatı tehdit eden yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası