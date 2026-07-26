Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu Akademi Giriş Sınavı (AGS) saat 10.15 itibariyle başladı. Adaylar 80 soruyu, 110 dakikada cevaplandıracak. Sınavın ikinci oturumu Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ilk oturumu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) saat 10.15 itibariyle başladı.

400 bine yakın öğrenmen adayı başvurdu! Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavının ilk oturumu başladı

81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde düzenlenen sınava 391 bin 906 aday başvurdu.

400 bine yakın öğrenmen adayı başvurdu! Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavının ilk oturumu başladı

80 SORU SORULACAK

Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim bilimleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuat (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Hukuku, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek.

400 bine yakın öğrenmen adayı başvurdu! Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavının ilk oturumu başladı

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

400 bine yakın öğrenmen adayı başvurdu! Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavının ilk oturumu başladı

İKİNCİ OTURUM SAAT 14.45'TE

MEB-AGS'nin ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

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