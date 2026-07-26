Adana’da PVC ustası Ali Güloğlu’nu iş yerinde silahla öldürenin 16 yaşındaki çocuk tetikçi ve azmettirici tutuklandı. 300 saatlik kamera görüntüsünün inceleyen polis önce tetikçiye sonra da azmettiriciye ulaştı. Cinayetin alacak- verecek meselesi yüzünden işlendiği belirlendi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir doğrama atölyesinde korkunç bir olay yaşandı. PVC ustası Ali Güloğlu'nun (45) iş yerine gelen kasklı ve motosikletli 2 kişi, taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı.

16 yaşında tetikçi! Korkunç cinayeti 300 saatlik görüntü çözdü: Gerçeği itiraf etti, tutuklandı

Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu, 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

16 yaşında tetikçi! Korkunç cinayeti 300 saatlik görüntü çözdü: Gerçeği itiraf etti, tutuklandı

TETİKÇİ ÇOCUK ÇIKTI

Çevredeki iş yerleri ve güzergahlardaki güvenlik kameralarını incelemeye alındı. 300 saatlik görüntüyü tek tek incelenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren çocuk tetikçinin A.E.M. (16) olduğu belirlendi. Çocuk tetikçi A.E.M. ile F.E. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

16 yaşında tetikçi! Korkunç cinayeti 300 saatlik görüntü çözdü: Gerçeği itiraf etti, tutuklandı

Çocuk tetikçi sorgusunda saldırıyı S.E.'nin (26) azmettirdiğini itiraf etti. S.E. de gözaltına alındı.

16 yaşında tetikçi! Korkunç cinayeti 300 saatlik görüntü çözdü: Gerçeği itiraf etti, tutuklandı

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Cinayetin, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlenirken, A.E.M. ile azmettirici olduğu öne sürülen S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.

16 yaşında tetikçi! Korkunç cinayeti 300 saatlik görüntü çözdü: Gerçeği itiraf etti, tutuklandı

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