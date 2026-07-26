Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Serhou Guirassy transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre Borussia Dortmund bonservis beklentisini düşürürken, sarı-lacivertliler ile Gineli golcü arasındaki görüşmeler de olumlu ilerliyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna Vedat Muriqi'yi katan sarı-lacivertliler, hücum hattını bir yıldız isimle daha güçlendirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde yer alan Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy transferinde önemli mesafe kat edildiği öne sürüldü.

Alman basını ve Türkiye'de çıkan haberlerin ardından transferde yeni bir aşamaya gelindiği belirtilirken, Borussia Dortmund'un da bonservis beklentisinde indirime gittiği iddia edildi.

Serhou Guirassy

BORUSSIA DORTMUND'DAN BONSERVİS İNDİRİMİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe ile Borussia Dortmund arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Haberde, Alman temsilcisinin daha önce talep ettiği bonservis bedelinde geri adım attığı ve beklentisini 20-25 milyon euro seviyelerine çektiği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki pazarlıkların son aşamaya geldiği öne sürüldü.

Serhou Guirassy

GUIRASSY CEPHESİNDEN OLUMLU SİNYAL

Haberde, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki golcüye yıllık 10 milyon euro maaş teklif ettiği belirtilirken, Guirassy ve menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu ilerlediği aktarıldı.

Sarı-lacivertli yönetimin, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği iddia edilirken, resmi anlaşma için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Serhou Guirassy

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maçta görev yapan Serhou Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin ardından hücum hattına bir takviye daha yaparak yeni sezona güçlü bir golcü rotasyonuyla başlamayı planladığı belirtiliyor. Transfer sürecine ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

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