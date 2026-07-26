Ağrı’nın Patnos ilçesinde yöresel lezzetlerden gırar (ayran aşı) çorbası, geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor. Gırar çorbası yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak tüketiliyor.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde evlerde ve yöresel etkinliklerde sıkça yapılan gırar; dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile yapılıyor. Yarpuz ya da nane ile lezzetlendirilen çorba, hem besleyici özelliği hem de kendine özgü aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor! Yıllardır aynı tarifle yapıyorlar

YILLARDIR AYNI TARİF

Geçmişten günümüze devam eden bu çorba çeşidini anlatan Gül Sevinç Koçak, dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlandığını söyleyerek, yıllardır aynı tarifle hazırlanan gırarın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu, bu lezzetin gelecek nesillere aktarılması için geleneksel yapım yöntemlerini yaşatmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Patnos’ta yaşatılan bu asırlık lezzet, hem yöresel mutfağın tanıtımına katkı sağlıyor hem de gastronomi turizmi açısından dikkat çeken değerler arasında gösteriliyor.

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