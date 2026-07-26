Yılda iki defa ödenen MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki eşit takside bölünüyor.

MTV, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de ödenebiliyor.

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından ödenebiliyor. Dijital Vergi Dairesi'nde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeme yapılabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması konusunda dikkat edilmesi gerekiyor.

Dijital Vergi Dairesi'nden MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi yapılabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engelli kişilerin adına kayıtlı araçlar MTV'den muaf tutuluyor. Özel tertibatlı taşıtlar ile bazı yabancı diplomatik görevliler ait araçlar da kapsam dışında tutuluyor. Bunun dışında, kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Kızılay adına kayıtlı araçlardan da vergi alınmıyor.

MTV'Yİ KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

MTV aracın yaşı, türü, motor hacmi, motor gücü, değeri ve ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor.

Motor hacmi 1300 cc'ye kadar olan ve değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda yıllık MTV, 1-3 yaşta 6 bin 902 lirayken, 4-6 yaşta 4 bin 807, 7-11 yaşta ise 2 bin 693 lira olarak belirlenmişti.

Motor hacmi 1301-1600 cc arasında olup değeri 541 bin lirayı aşan araçlar için ise MTV fiyatları şu şekilde:

"1-3 yaşta 12 bin 28, 4-6 yaşta 9 bin 12, 7-11 yaşta 5 bin 220 lira"