Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Johan Bakayoko için görüşmeler sürerken, RB Leipzig'in Yan Diomande'nin geleceğini netleştirmeden karar vermeyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Alman ekibinin transfer planlamasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi için ön plana çıkan isimlerden biri Johan Bakayoko oldu. Siyah-beyazlıların RB Leipzig forması giyen Belçikalı futbolcu için önemli mesafe kat ettiği belirtilirken, transferde yaşanan duraksamanın nedeni de netlik kazandı.

Johan Bakayoko

TRANSFER DİOMANDE'YE BAĞLI

TRT Spor'un haberine göre, RB Leipzig'in transfer planlamasında yaşanan belirsizlik, Bakayoko görüşmelerini doğrudan etkiliyor. Alman ekibinde forma giyen Yan Diomande'nin bu yaz takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle hücum hattına yönelik transfer kararları şimdilik askıya alındı.

Haberde, Diomande'nin takımdan ayrılması halinde Leipzig'in Johan Bakayoko'yu kadroda tutma kararı alabileceği ve bu nedenle Beşiktaş'ın transfer girişimlerinin beklemeye geçtiği aktarıldı.

Johan Bakayoko

BEŞİKTAŞ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin ise transfer dosyasını tamamen kapatmadığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, RB Leipzig'in transfer planlamasında önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası değişiklikleri yakından takip ettiği, şartların oluşması halinde Bakayoko için yeniden harekete geçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Teknik heyetin de kanat bölgesine takviye yapılmasını öncelikleri arasında tuttuğu, bu doğrultuda yönetimin alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bakayoko dosyasının ise Leipzig cephesindeki gelişmelere göre yeniden gündeme gelebileceği kaydedildi.

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