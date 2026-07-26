Leyla Hanım filminin yapımcısı Koral Altın, ifadesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile belgesel için 3 milyon 230 bin TL’ye anlaştıklarını belirterek “Başkan hanım belgeselde röportaj kısmında kilolu çıktığını söylediği için tekrardan o bölümün çekilmesini istedi. Bu kısmı yeniden revize ettik, 800 bin TL para aldım” dedi. Altın, Hürriyet’in belgeseli seçim propagandası olarak kullandığını iddia ederek “16 ödüllü olmasına rağmen başkan hanımın inadından yayınlanmadı” diye konuştu.

İzmit Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Leyla Hanım filmi yapımcısı Koral Altın’ın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında anlattıkları dikkat çekti.

İzmit Belediye Başkanı’nın 800 bin TL’ye mal olan takıntısı! Leyla Hanım’ın yapımcısı anlattı: Sahneyi sildirdi, baştan çektirdi!

"KİLOLU ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ, REVİZE ETTİM"

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yapımcı Altın 2022 yılında Leyla Hanım belgeselinin idari yapımcılığını yaptığını belirterek “Belgesel için yaklaşık 3 milyon 230 bin TL civarı bir paraya anlaştık. Bu paraların ödenmesi 1 yıldan fazla sürdü. Belgeseli çektikten sonra başkan hanım belgeselde gözüken kendisinin röportaj yaptığı kısımda görüntüsünün kilolu çıktığını söylediği için tekrardan o bölümün çekilmesini istedi. Biz de, başkan hanımla tekrardan röportaj yapıp bu kısmı yeniden revize ettik. Bunun karşılığında da ve sanatçıların bir günlük gelmelerinden dolayı 800 bin TL para aldım. 500 bin TL'sini elden Burak Güreşen tarafından teslim aldım. Bu paranın Burak Güreşen tarafından kimden alındığını bilmiyorum. Burak Güreşen evime gelip bizzat parayı teslim etti. Hesap hareketlerim incelendiğinde Fatma Kaplan Hürriyet 300 bin TL geri kalan ödemeyi, hesabıma kendi şahsi hesabından gönderdi. Şahsi hesabından neden gönderdiği hakkında bir fikrim yoktur” dedi.

İzmit Belediye Başkanı’nın 800 bin TL’ye mal olan takıntısı! Leyla Hanım’ın yapımcısı anlattı: Sahneyi sildirdi, baştan çektirdi!

“BELGESELİ SEÇİM PROPAGANDASI OLARAK KULLANDI”

Belediyede 196 bin TL teminatı bulunduğunu ifade eden yapımcı Altın şöyle konuştu:

Söz konusu belgesel 16 ödüllü olmasına rağmen başkan hanımın inadından ve benle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı. Başkan hanım 2024 Belediye seçimlerinden bu belgeseli seçim propagandası olarak kullandı. Hatta seçimlerden önce belgeselin galasını yapıp kendi reklamını yaptı. Belgeselin ücretsiz olarak gösterilmesi için tekliflerde bulunduk ancak kabul etmedi.

İzmit Belediye Başkanı’nın 800 bin TL’ye mal olan takıntısı! Leyla Hanım’ın yapımcısı anlattı: Sahneyi sildirdi, baştan çektirdi!

“BAŞKANIN TALİMATI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ”

Altın, iş adamı Turgut Koç'un hesabına 6 Mayıs 2022 tarihinde 100 bin TL para göndermesine ilişkin ise şunları anlattı:

Belediyeden ödememi doğrudan alamıyordum. Ödememin bir kısmını YK Otomotivden almıştım. Bu firma hesabıma yaklaşık 1 milyon TL para gönderdi. Paranın neden belediye tarafından değil de bu firma tarafından gönderildiğini bilmiyorum. Belediyenin o dönem Mali İşler Müdürü Seyhan hanıma sorduğumda başkanın bu yönde bir talimatı olduğunu söylemişti. Daha sonradan belediyeden ödememi aldığımda 900 bin TL'sini YK Otomotive geri gönderdim. YK Otomotivdeki yetkililer 100 bin TL'sini ise Turgut Koç'a göndermemi söylediler, bende Koç’a, 100 bin TL para gönderdim. Daha sonradan Seyhan Hanıma dekontu göndererek ‘Bu şekil saçma bir iş olur mu’ dedim. Neden bu yolu izlediklerini bilmiyorum.

İzmit Belediye Başkanı’nın 800 bin TL’ye mal olan takıntısı! Leyla Hanım’ın yapımcısı anlattı: Sahneyi sildirdi, baştan çektirdi!

NELER OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.

Fatma Kaplan Hürriyet

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı!

Haberle İlgili Daha Fazlası