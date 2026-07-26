Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın asırlık ata sporumuz yağlı güreşi sahiplenmesi üzerinden yaşanan tartışmaların ardından, bu kez de Yunanistan Milli Takımı'nın yeni sezon forma tanıtımında kemençeye yer vermesi gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan tanıtım videosu, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yunanistan Milli Takımı'nın yeni sezon formalarını kemençe eşliğinde tanıtması sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Spor hesapları tarafından paylaşılarak kısa sürede viral hale gelen videoya yüzlerce yorum yağdı.

'KÜLTÜREL MİRAS' TARTIŞMASI BAŞLATTI

Kemençe, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'de geleneksel müziğin en önemli çalgılarından biri olarak biliniyor. Bunun yanı sıra Ege ve Balkan coğrafyasında, Yunan kültüründe de farklı biçimleriyle kullanılan geleneksel bir enstrüman olarak kabul ediliyor. Bu nedenle forma tanıtımında kemençenin tercih edilmesi, sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Yağlı güreşin ardından şimdi de kemençe! Yunanistanın forma tanıtımı gündem oldu

'BU KADARINA PES' DEDİRTTİ!

Bazı kullanıcılar iki ülkenin ortak kültürel mirasına dikkat çekerken, bazı paylaşımlarda ise kemençenin Yunanistan tarafından ‘çalındığı’ yönünde görüşler dile getirildi.

Ayrıca tanıtım videosunda kemençe eşliğinde hazırlanan sahnelerin yanı sıra, satranç oynama ve balık tutma gibi aktivitelerin yer aldığı günlük hayattan kesitlere de yer verildi.

ATA SPORUMUZA DA GÖZ DİKMİŞLERDİ

Öte yandan bu olay, daha önce de komşu Yunanistan ile yaşanan benzer tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz günlerde Selanik yakınlarındaki Sohos köyünde düzenlenen bir festivalde yağlı güreşi andıran görüntüler de gündem olmuş, vücutlarını zeytinyağıyla kaplayan güreşçiler ve davul-zurna eşliğindeki organizasyon sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yağlı güreşin ardından şimdi de kemençe! Yunanistanın forma tanıtımı gündem oldu

Bazı Yunan sosyal medya kullanıcılarının yağlı güreşin kökenine ilişkin ortaya attığı iddialar da Türkiye'de tartışmalara neden olmuş, asırlık ata sporu yağlı güreşin sahiplenilmeye çalışıldığı yönünde çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

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