2026 Commonwealth Oyunları'nda İngiltereli jimnastikçi Gabriel Langton, yüksek barda yaptığı hareket sırasında yaklaşık üç metre yükseklikten başının üzerine düştü. Yarışmanın durmasına neden olan korku dolu anların ardından hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki sporcunun bilincinin açık olduğu açıklandı.

2026 Commonwealth Oyunları'nda artistik jimnastik müsabakaları talihsiz bir sakatlığa sahne oldu. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonda İngiltere Milli Takımı sporcusu Gabriel Langton, yüksek barda serisini tamamlarken dengesini kaybederek başının üzerine düştü. Yarışma uzun süre durdurulurken, 19 yaşındaki sporcu hastaneye kaldırıldı.

YÜKSEK BARDAN SERT ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Korkutan olay, erkekler takım artistik jimnastik finalinin son rotasyonunda yaşandı. İngiltere adına mücadele eden Gabriel Langton, yüksek bardaki rutinini tamamlamaya çalıştığı sırada tutuşunu kaybetti. Yaklaşık üç metre yükseklikten başının üzerine düşen genç sporcu, salonda endişe dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kazanın ardından hakemler müsabakayı derhal durdururken, sporcular ve seyirciler büyük panik yaşadı.

Şampiyona kabusa döndü: 19 yaşındaki sporcu hastanelik oldu

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri yarışma alanına girerek Langton'a ilk müdahaleyi yaptı. Boyun ve baş bölgesi sabitlenen genç sporcuya birkaç dakika boyunca salonda müdahale edildi.

Daha sonra sedyeyle salondan çıkarılan 19 yaşındaki jimnastikçi, detaylı kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

Şampiyona kabusa döndü: 19 yaşındaki sporcu hastanelik oldu

TEAM ENGLAND'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından İngiltere Milli Takımı (Team England), Gabriel Langton'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada genç sporcunun bilincinin açık olduğu, hareket edebildiği ve doktorlarla konuşabildiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Hızlı şekilde müdahale eden sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz. Gabriel hastaneye kaldırıldı. Durumuyla ilgili yeni bilgiler elde edildiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."

Şampiyona kabusa döndü: 19 yaşındaki sporcu hastanelik oldu

YARIŞMALAR 20 DAKİKA SONRA DEVAM ETTİ

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti. Yaşanan talihsiz olayın etkisini üzerinden atmakta zorlanan İngiltere Milli Takımı, takım finalini Kanada'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyayı Avustralya kazanırken, tedavisi hastanede sürdürülen Gabriel Langton takım arkadaşlarıyla birlikte madalya seremonisinde yer alamadı.



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