Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri yarın saat 17.00'de sona erecek. LGS tercih sürecinin tamamlanmasına saatler kala gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonucu nasıl öğrenilecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre öğrenciler, lise tercihlerini yarın saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercihler; merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden liseler, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ile pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategoride yapılabiliyor.

LGS'DE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS tercih başvuru süreci yarın sona eriyor! LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2026 tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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