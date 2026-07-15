Er meydanı kızıştı! Horonun ardından şimdi de yağlı güreşe göz diktiler
Daha önce İstanbul’da 5 bin kişinin katılımıyla kırılan dev horon rekorunu hazmedemeyerek tartışma çıkaran Yunanistan, bu kez de geleneksel Türk yağlı güreşini sahiplenmeye kalkıştı. Selanik’te davul, zurna ve kıspetle yapılan güreşlerin antik bir Yunan sporu olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırarak kullanıcılar arasında büyük tepki çekti.
- İstanbul'da 5 bin kişinin horon teperek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi, Yunan medyasında horonun 'geleneksel Türk dansı' olarak gösterilmesine tepkiye yol açtı ve horonun Pontus Rumlarına ait 'sera' dansıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
- Yunanistan'da Sohos köyündeki bir festivalde, zeytinyağıyla kaplı güreşçiler, davul-zurna ve geleneksel kıyafetlerle yapılan yağlı güreş görüntüleri paylaşıldı.
- Bazı Yunan sosyal medya kullanıcıları, yağlı güreşin Antik Yunan'a dayandığını ve güreşçilere 'pehlivanidis', kıspetlere ise 'kispedis' dendiğini iddia etti.
- Türk sosyal medya kullanıcıları ise yağlı güreşin Antik Yunan döneminde yaygın olmadığını ve yağın üzerine kum dökülerek oynandığını belirterek, bugünkü yağlı güreşlerin doğrudan Türk mirası olduğunu savundu.
- 664 yıldır düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığı belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da tam 5 bin kişinin el ele vererek aynı anda horon tepmesi ve adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırması, komşuda büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye’nin bu başarısını sindiremeyen Yunan medyası, horonun "geleneksel Türk dansı" olarak gösterilmesine tepki göstermiş ve bu dansın Pontus Rumlarına ait "sera" dansıyla bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.
BU KEZ DE GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞİ SAHİPLENDİLER
Komşu ülke Yunanistan bu kez de asırlık ata sporumuz olan yağlı güreşi hedef aldı. Selanik yakınlarındaki Sohos köyünde düzenlenen geleneksel bir festivalden paylaşılan görüntüler, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Festivale vücutlarını zeytinyağıyla kaplayan güreşçiler damga vururken, davul-zurna ezgileri ve geleneksel kıyafetler, Edirne’deki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni birebir andırdı.
PEHLİVANLAR, ‘PEHLİVANİDİS’ KISPET İSE ‘KİSPEDİS’ OLDU
Görüntülerin yayılmasının ardından bazı Yunan sosyal medya kullanıcıları, yağlı güreşin aslında Antik Yunan dönemine dayandığını ve Osmanlıların bunu kendilerinden öğrendiğini iddia etti. Hatta güreşçilere "pehlivanidis", giyilen kıspetlere ise "kispedis" isimleri verildiği belirtildi.
TÜRK KULLANICILARDAN JET CEVAP
Türk sosyal medya kullanıcılarından ise bu iddialara jet cevap geldi. Kimliği gizli bir kullanıcı, Antik Yunan döneminde yağlı güreşin yaygın bir spor olmadığını ve yağın üzerine kum dökülerek oynandığını iddia etti.
"DOĞRUDAN TÜRK MİRASI"
"Bugün Yunanistan’da ve Balkanlar'da gördüğümüz bu davullu-zurnalı, peşrevli, kıspetli güreşler Antik Greco-Roman mirası değil; doğrudan Türk mirasıdır.” diyen kullanıcı, yağlı güreşin ‘tartışmasız’ Türklerin olduğunu savundu.
Aynı kullanıcı, Sohos’ta sergilenen davullu-zurnalı, peşrevli ve kıspetli yağlı güreşin antik kültürle hiçbir bağının bulunmadığı vurgulandı.
664 YILLIK GELENEĞİMİZ UNESCO'DA
Yağlı güreşin kökeni üzerine sosyal medyada başlayan tartışmalar sürerken, Türkiye bu alandaki en köklü organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 664 yıldır düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor ve dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.