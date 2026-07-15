Daha önce İstanbul’da 5 bin kişinin katılımıyla kırılan dev horon rekorunu hazmedemeyerek tartışma çıkaran Yunanistan, bu kez de geleneksel Türk yağlı güreşini sahiplenmeye kalkıştı. Selanik’te davul, zurna ve kıspetle yapılan güreşlerin antik bir Yunan sporu olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırarak kullanıcılar arasında büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da tam 5 bin kişinin el ele vererek aynı anda horon tepmesi ve adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırması, komşuda büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye’nin bu başarısını sindiremeyen Yunan medyası, horonun "geleneksel Türk dansı" olarak gösterilmesine tepki göstermiş ve bu dansın Pontus Rumlarına ait "sera" dansıyla bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Er meydanı kızıştı! Horonun ardından şimdi de yağlı güreşe göz diktiler

BU KEZ DE GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞİ SAHİPLENDİLER

Komşu ülke Yunanistan bu kez de asırlık ata sporumuz olan yağlı güreşi hedef aldı. Selanik yakınlarındaki Sohos köyünde düzenlenen geleneksel bir festivalden paylaşılan görüntüler, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Festivale vücutlarını zeytinyağıyla kaplayan güreşçiler damga vururken, davul-zurna ezgileri ve geleneksel kıyafetler, Edirne’deki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni birebir andırdı.

Er meydanı kızıştı! Horonun ardından şimdi de yağlı güreşe göz diktiler

PEHLİVANLAR, ‘PEHLİVANİDİS’ KISPET İSE ‘KİSPEDİS’ OLDU

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı Yunan sosyal medya kullanıcıları, yağlı güreşin aslında Antik Yunan dönemine dayandığını ve Osmanlıların bunu kendilerinden öğrendiğini iddia etti. Hatta güreşçilere "pehlivanidis", giyilen kıspetlere ise "kispedis" isimleri verildiği belirtildi.

TÜRK KULLANICILARDAN JET CEVAP

Türk sosyal medya kullanıcılarından ise bu iddialara jet cevap geldi. Kimliği gizli bir kullanıcı, Antik Yunan döneminde yağlı güreşin yaygın bir spor olmadığını ve yağın üzerine kum dökülerek oynandığını iddia etti.

Er meydanı kızıştı! Horonun ardından şimdi de yağlı güreşe göz diktiler

"DOĞRUDAN TÜRK MİRASI"

"Bugün Yunanistan’da ve Balkanlar'da gördüğümüz bu davullu-zurnalı, peşrevli, kıspetli güreşler Antik Greco-Roman mirası değil; doğrudan Türk mirasıdır.” diyen kullanıcı, yağlı güreşin ‘tartışmasız’ Türklerin olduğunu savundu.

Aynı kullanıcı, Sohos’ta sergilenen davullu-zurnalı, peşrevli ve kıspetli yağlı güreşin antik kültürle hiçbir bağının bulunmadığı vurgulandı.

664 YILLIK GELENEĞİMİZ UNESCO'DA

Yağlı güreşin kökeni üzerine sosyal medyada başlayan tartışmalar sürerken, Türkiye bu alandaki en köklü organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 664 yıldır düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor ve dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

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