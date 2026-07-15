15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaretle Türkiye'nin yakın tarihine adını yazdıran Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, kritik bir görevi yerine getirirken şehit oldu. Darbe girişiminin seyrini etkileyen isimlerden biri olarak hafızalara kazınan Halisdemir'in yaşamı ve kahramanlığı, 15 Temmuz'un yıldönümünde bir kez daha hatırlatılıyor. Peki, Ömer Halisdemir kimdir?

1974 yılında Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasında yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu Kasabasında geçirmiştir. Okul sonralarında Çukurkuyu'da çobanlık yapan Kahraman Şehit Ömer HALİSDEMİR’in Hatice HALİSDEMİR ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu vardır.



15 Temmuz darbe kalkışmasının önlenmesindeki önemli isimlerden biri olan Kahraman Şehitimiz Ömer HALİSDEMİR, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır.



15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai AKSAKALLI' dan aldığı "Vur" emri üzerine alnından vurarak öldürmüştür.



Darbeci general Semih Terzi’nin yanında bulunan cuntacı askerler tarafından şehit edilen Ömer HALİSDEMİR, büyük bir kahramanlık örneği göstererek 15 Temmuz darbe kalkışmasının seyrini değiştirmiş ve demokrasinin temsili haline gelmiştir.



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