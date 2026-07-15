Anadolu Ajansı • Arnavutköy
Arnavutköy'de fabrikada yangın paniği! Kontrol altına alındı
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, fabrikada hasar oluştu.
Özetle DinleArnavutköy'de fabrikada yangın paniği! Kontrol alt...
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Gündem az önce
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
- Yangın, Abdullah Gül Caddesi üzerindeki sünger üreten bir fabrikada meydana geldi.
- İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.
- Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada hasar oluştu.
- Yangın, Bolluca Mahallesi'nde bulunan fabrikada sabah saatlerinde çıktı.
- Alevler kısa sürede fabrikayı kapladı ve yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı.
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İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan sünger üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.
NE OLMUŞTU?
Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kapladı. Alevler yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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