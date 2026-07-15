Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, fabrikada hasar oluştu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan sünger üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de fabrikada yangın paniği! Kontrol altına alındı

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.

Arnavutköy'de fabrikada yangın paniği! Kontrol altına alındı

NE OLMUŞTU?

Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kapladı. Alevler yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de fabrikada yangın paniği! Kontrol altına alındı

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