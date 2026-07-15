Kaydet

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kazada akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü, ağır hasarlı aracının çekilmesine direnerek düzeltildikten sonra yola kendi aracıyla devam etmek istedi. Yaklaşık 1 saat boyunca aracın içine girip eşyalarını poşetlere doldurarak polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, topladığı eşyalarla birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası