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Kütahya'nın Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki Kevser Camii avlusuna giren 5 gencin, bahçedeki çimlerin sulanmasında kullanılan fıskiyelere tekme atarak zarar verdiği vandallık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah saatlerinde sulama sisteminin hasar görerek kullanılamaz hale geldiğini fark eden cami görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine, şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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