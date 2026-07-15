ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün sabah saatlerinde İran topraklarına yönelik yeni bir hava harekatı başlattığını duyurdu.

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların gerçekleştirildiği baş döndürücü 24 saatin ardından bölgede tam ölçekli bir savaşın eşiğine gelindi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran hedeflerine yönelik yeni bir hava harekatı dalgası başlattığını duyururken, İran misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini füzelerle hedef aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İKİNCİ DALGA: TİCARİ GEMİLERE KALKAN OPERASYONU

CENTCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, yerel saatle öğleden sonra erken saatlerde İran'ın güneydoğusundaki askeri tesislere yönelik gerçekleştirilen nokta atışı saldırıların gerekçesi şu şekilde açıklandı:

"ABD Merkez Komutanlığı güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmak amacıyla yeni bir saldırı dalgası başlatmıştır."

ABD'nin deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından gerçekleşen bombardımanda, İran'ın güneyindeki kritik liman kenti Çabahar yakınlarında bulunan büyük bir deniz kontrol kulesinin vurulduğu ve bölgeden yoğun koyu dumanların yükseldiği yerel kaynaklarca doğrulandı. İran devlet medyası, ABD saldırılarında 7 askerin öldüğünü duyururken, son günlerdeki bombardımanlarda 30'dan fazla sivilin de hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD’den İran’a şafak operasyonu: Misilleme saldırıları başladı

İRAN'DAN ÜÇ ÜLKEDEKİ ABD ÜSLERİNE BALİSTİK FÜZE YAĞMURU

ABD'nin taarruzuna gecikmeden cevap veren İran Devrim Muhafızları, gece boyunca Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD askeri tesislerini hedef alan kapsamlı bir füze saldırısı başlattıklarını duyurdu.

Bölgedeki kritik savunma sistemleri anında devreye girdi.

ABD’den İran’a şafak operasyonu: Misilleme saldırıları başladı

Ürdün ordusu Sınırlarına yönelen 3 İran füzesini havada imha ettiğini açıkladı.

KUVEYT VE BAHREYN

Hava savunma sistemlerinin İran saldırılarını başarıyla engellediğini bildirdi ancak düşürülen mühimmatın detayına ilişkin bilgi vermedi.

TRUMP: "SİVİL ALTYAPILARI DA VURURUZ, KARA HAREKATI MASADA"

Savaşın dördüncü ayına girmesiyle diplomatik tıkanıklığı aşmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada geri adım atmayacaklarını ilan etti. Trump, Tahran yönetimi masaya dönmeyi kabul edene kadar ABD güçlerinin İran’a “çok sert” bir şekilde saldırmaya devam edeceğini vurgulayarak şu tehditlerde bulundu:

"İran müzakereyi kabul edene kadar durmayacağız. Gerekirse elektrik santralleri ve köprüler gibi sivil altyapıları da hedef alacağız. Ayrıca bir kara harekâtı olasılığını da tamamen masadan kaldırmış değilim."

PETROL FİYATLARI SIÇRADI, BOĞAZDAN SADECE "GÖLGE GEMİLER" GEÇEBİLİYOR

Gelişmelerin ardından küresel piyasalar adeta alarm durumuna geçti. Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik nedeniyle deniz taşımacılığı neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Brent ham petrolü üst üste üçüncü günde de varil başına 85 doların üzerinde seyrederken, Batı Teksas petrolü (WTI) yüzde 1'in üzerinde artışla 80 dolara ulaştı.

"HAYALET TRAFİK"

Normal şartlarda günde 130'dan fazla geminin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan dün sadece 21 gemi geçiş yapabildi. Denizcilik analiz firması Kpler, geçiş yapan gemilerden 11’inin yaptırımları delmek için takip sistemlerini kapatan "gölge gemiler" olduğunu raporladı.

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