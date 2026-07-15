Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde şehitlerini anıyor. Yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaş meydanları doldurdu. İstanbul Boğazı’ndaki dev dron gösterilerinden Ankara’daki tarihi buluşmalara kadar ülkenin her köşesinde milli irade ruhu yeniden canlanıyor. 253 şehidin anısı dualarla yaşatılırken, Türkiye tek yürek halinde demokrasi destanını bir kez daha selamlıyor.

ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ'NE ZİYARETLER BAŞLADI Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na ziyaretler başladı.

"OĞLUMU EVLENDİREMEDİM, TORUN GÖREMEDİM, DOYAMADIM OĞLUMA" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kemer Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Şehitliği ziyaret eden Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü. Çocuğuna doyamadığını belirten Eker, "Burası onun evi. Onun evini görmeye geliyorum. Onun özlemiyle yaşıyorum. Onun resimleriyle, elbiseleriyle konuşuyorum. Bir anne nasıl yanıyor bilemezsin. O mertti, dürüsttü, yakışıklıydı. Oğluma kıydılar. Oğlumu evlendiremedim, torun göremedim, doyamadım oğluma." dedi.

KIZININ CENAZESİNİ BEKLERKEN OĞLUNU ŞEHİT VERDİ Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir gün önce kızını kaybeden, darbe girişiminde de oğlu Lokman Biçinci'yi şehit veren Güldalı Biçinci, şehit annesi olmanın gururunu yaşıyor. Kızının cenazesinin Ankara'ya gelmesini bekledikleri sırada oğlu Lokman'ın darbe girişimine ilişkin gelişmeleri televizyondan takip ettiğini belirten Biçinci, "'Oğlum cenaze var, ayıptır, televizyon açma' dedim. 'Ana vatan elden gidiyor' dedi. Açtı, baktı. 'Ana ben gidiyorum' dedi. Kapıya çıktı, ben de peşinden çıktım. Tekrar geri döndü, beni öptü, boynuma sarıldı. 'Ben döneceğim' dedi. Gitti, daha da gelmedi." ifadelerini kullandı. Biçinci, sabah hastaneye çağrıldıklarında oğlunun şehit olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Polisler, 'Annesi bu mu?' dedi. Ben zaten bayıldım orada. İçeriye götürdüler, baktım Lokman. Gülümsüyor, gözleri açık. Yüzünü öptüm." dedi.

HİÇ GÖRMEDİĞİ DAYISININ MEZARINI DEFALARCA ÖPTÜ Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kıranköy ve Asri Mezarlık'taki şehitlikler ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda protokol üyeleri, şehit aileleriyle bir araya geldi. Anma programı sırasında duygusal anlar da yaşandı. 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın 8 yaşındaki yeğeni Elif Kılıç, hiç görmediği dayısının mezar taşındaki fotoğrafı defalarca öptü. Minik Elif'in dayısına duyduğu özlemi yansıtan anlar duygulandırdı.

Programa ayrıca siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

OĞLU DOĞUM GÜNÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİDİ OLDU Kırıkkale'de 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini ziyaret eden baba İsmail Yorulmaz, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini söyledi. Yorulmaz, "Oğlumun doğum günü ile şehadet günü aynı" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS OZAN ÖZEN, BOLU'DA MEZARI BAŞINDA ANILDI Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in Bolu'daki mezarında anma töreni düzenlendi. Şehidin babası Metin Özen, oğlunun mezarına karanfil bırakarak, mezar taşındaki fotoğrafına dokundu.

"ŞEHİDİMİZ GURURUMUZ, ONURUMUZ, OĞLUMUZ, HER ŞEYİMİZ" Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde darbecilere karşı verilen mücadelede vurularak şehit olan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç, memleketi Antalya'daki kabri başında dualarla anıldı. Anma programında şehit annesi Meltem Kılıç'ın Antalya Valisi Hulusi Şahin ile yaptığı konuşma duygusal anlara sahne oldu. Kılıç, "Bu ülkenin şehitleri bütün çiçekleri hak ediyor. Bu dünyadaki en güzel çiçekleri hak ediyor. Onlar bizim onurumuz, gururumuz. Biz hepimiz şehit olmak isterdik ama şehitlik sadece seçilenlere nasip oldu" dedi.

Şehidin halaları ise, "Üzgünüz. Vatan sağ olsun. Fazla bir şey konuşamayacağım. Onuncu yılındayız. Gururumuz, onurumuz, oğlumuz, her şeyimiz. Tüm şehitlere, kendi şehidimize de rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MEVLA O GECE İÇİMİZDEN ÖLÜM KORKUSUNU ALMIŞTI" 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" vefa yürüyüşüne katılan kahraman gaziler, tarihi gecede yaşadıklarını duygu dolu sözlerle anlattı. Tankların önüne ilk çıkan gazi Safiye Bayat, "Bu bir cihat yürüyüşüydü" derken, gazi Zişan Edeğer ise, "Mevla o gece içimizden ölüm korkusunu almıştı, bin canımız olsa yine feda etmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri şehitlere kabirleri başında dua etti. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı üyeleri de kabirleri ziyaret etti.

KOCAELİ'DE ŞEHİTLİK ZİYARETLERİ YAPILDI, DUALAR EDİLDİ Kocaeli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi. Programın ardından Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

YILMAZ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ TÖRENE KATILDI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı. Yılmaz ve beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı.

KURTULMUŞ, MECLİS CAMİSİ'NDE ŞEHİTLER İÇİN DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI'NA KATILDI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Meclis Camisi'ndeki Mevlid-i Şerif Programı'na katıldı. Meclis Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler rahmetle anıldı. Programa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı siyasi partilerin genel başkanları, grup başkanları, grup başkanvekilleri, komisyon başkanları, milletvekilleri, Meclis çalışanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLİĞİ'NDEKİ ANMA TÖRENİNE KATILDI İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Çiftçi, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

BAKAN BOLAT 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanların kabirlerinin yer aldığı Çengelköy Mezarlığı'nı ziyaret etti.

15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL ETKİNLİK 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüş sona erdi. Yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda konuşma yaptı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Ömer Toraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Programa katılan protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

ARDAHAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde program düzenlendi.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN RESİMLERİNİ TUVALE YANSITTI Sivas Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, 2 yıllık çalışmayla 15 Temmuz şehitlerinin resimlerini tuvale yansıttı. Okul müdürünün 4 yılda tamamlanması talebi üzerine harekete geçtiklerini belirten Görsel sanatlar öğretmeni Hayriye Özay, "Bu 4 yıllık süreyi elimizden geldiği kadar kısaltmaya çalıştık, 2 yılda tamamladık. Bu çalışmamız 50x70 ebatlarında tuvaller üzerine akrilik boyayla yapıldı. Yalnızca bir ders faaliyeti değil, aynı zamanda bir kulüp ve gönüllülük faaliyetidir. Öğretmen, öğrenci, veli, idareci fedakarlığı ile ortaya çıkan bir çalışmadır." diye konuştu.



ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI : 51 KAHRAMAN, 52 AYNA Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesinde bombanın isabet ettiği noktaya 2021'de kahraman polislerin anısını yaşatmak ve o gecenin izlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı inşa edildi. Anıtın özelliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel Harekat Polisi, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Başkanlığına iki saldırı yapıldığını ve 51 kahraman silah arkadaşlarını şehit verdiklerini anlattı. Özel Harekat Polisi, şehitlerin fotoğrafları ve eşyalarının yer aldığı bölümün sonunda ise ziyaretçileri, 51 şehidin fotoğrafıyla aynı büyüklükte bir aynanın karşıladığını anlattı. Bu aynanın, "Sıradaki şehit benim" mesajını taşıdığının altını çizen Özel Harekat Polisi, bunun özel harekat mensupları için güçlü ve gönül rahatlığıyla sahiplenilen bir mesaj olduğunu vurguladı.

15 TEMMUZ İÇİN ÖZEL YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Türkiye Atletizm Federasyonunca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

BİN 375 HATİMİN DUASI YAPILDI Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, il protokolü, şehit yakınları, gazilerin ve vatandaşların katıldığı programda Kur'an'ı Kerim tilaveti icra edildi. 15 Temmuz şehitleri için Kastamonu'da okunan bin 375 hatmin de duası yapıldı. Şehitlikte yapılan dualarla şehitler anıldı. Daha sonra Vali Meftun Dallı, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Anma programına katılan şehit yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI Hain darbe girişiminin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi vatandaşların yoğun ziyaretiyle dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla anıta gelen her yaştan yüzlerce kişi, şehitler için dualar okuyarak anma törenlerine katıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, 10 yıl önce milli iradeyi savunmak için tankların önüne siper olan kahramanların hatıralarını, darbe gecesine ait simge eşyaları ve o tarihi anları yansıtan dijital gösterimleri inceledi. Okunan selalarla birlikte dualar edilerek duygusal anlar yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

İSTANBUL'DAKİ TAKSİCİLERDEN 15 TEMMUZ KONVOYU İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 253 taksici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na konvoy düzenledi.

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