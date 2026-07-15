Muğla'nın Ula ilçesinde, oğlunu uyuttuktan sonra evden ayrılan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Asma için arama çalışmaları sürüyor. Büyük endişe yaşayan eşi Halil Asma, "Tek derdim sağ mı? Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum" diyerek vatandaşlardan yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Arıcılar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Asma yaklaşık 19 gün önce eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden ayrılarak çocukları ile birlikte Kavakçalı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitti.

OĞLUNU UYUTUP GİTMİŞ

İddiaya göre Ayşe Asma, iki gece önce oğlunu uyuttuktan sonra evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

“TEK DERDİM SAĞ MI?”

Ekipler tarafından her yerde aranan kayıp kadının eşi Halil Asma büyük endişe yaşadığını belirterek, "Tek derdim sağ mı? Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullanarak eşinin bulunması için vatandaşlardan da yardım istedi.

Jandarma ekiplerinin Ayşe Asma'nın bulunmasına yönelik başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası