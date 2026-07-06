İhlas Haber Ajansı • Düziçi
4 kişiyi yaralayıp kayıplara karışmıştı! Olay yerinden kaçan sürücü teslim oldu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak bulvar üzerindeki 4 kişiye çarptığı korkutucu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; kazanın ardından hızla olay yerinden uzaklaşan sürücünün bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
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