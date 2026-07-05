665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi sürerken, gözler bu yıl şampiyon olacak ismin kazanacağı büyük ödüle çevrildi. Edirne Belediyesi tarafından açıklanan ödül tarifesiyle birlikte başpehlivanlık, başaltı ve diğer boylarda dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödüller de netleşti.

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final heyecanı yaşanıyor. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık unvanı için mücadele eden pehlivanlar, altın kemerin yanı sıra para ödülü için de er meydanına çıkıyor. İşte 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara verilecek ödüller...

KIRKPINAR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde şampiyon olan sporcuya 1 milyon 655 bin lira para ödülü verilecek. Edirne Belediyesi tarafından açıklanan ödül tarifesine göre organizasyonda dereceye giren pehlivanlar, başarı sıralarına göre farklı tutarlarda ödül almaya hak kazanacak. Başpehlivanlık mücadelesinin yanı sıra diğer boylarda da derece elde eden sporcular için ayrı ödül tarifeleri uygulanacak.

Kırkpınar şampiyonu ne kadar kazanıyor? İşte başpehlivanın alacağı ödül

Başpehlivanlık kategorisinde ikinci olan pehlivana 750 bin lira, yarı finalde elenerek üçüncülüğü paylaşan iki pehlivana ise 380'er bin lira ödül verilecek. Böylece başpehlivanlık kategorisinde dereceye giren sporcular toplamda milyonlarca liralık ödülü paylaşmış olacak.

Diğer boylarda da dereceye giren sporcular için belirlenen ödüller açıklandı. Buna göre başaltı boyu birincisine 225 bin lira, büyük orta boy birincisine 125 bin lira, küçük orta büyük boy birincisine 82 bin 500 lira, küçük orta küçük boy birincisine ise 55 bin lira ödül verilecek. Alt boylarda dereceye giren pehlivanlara da belirlenen tarifeye göre çeşitli miktarlarda para ödülü dağıtılacak.

En iyi peşrev ödülü ise 16 bin lira olacak.

665 KIRKPINAR PEHLİVANI NE KADAR ALACAK?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan sporcu 1 milyon 655 bin lira para ödülü kazanacak. Şampiyon ayrıca altın kemerin de sahibi olacak.

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