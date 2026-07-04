İhlas Haber Ajansı • Esenyurt
Esenyurt'ta silecek kavgası! Öfkeli sürücü 19 yaşındaki çalışanı darp etti
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aracını bir giyim mağazasının önüne park eden şahıs, döndüğünde otomobilinin sileceğinin kaldırıldığını görünce öfkeden deliye döndü. Hışımla işletmeye dalan saldırganın, o esnada kasada oturan 19 yaşındaki mağaza çalışanını acımasızca darp ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; olayın ardından işletme sahibinin şüpheli şahıs hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
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