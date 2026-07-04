2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turlarının heyecanı başlıyor. Son 32 turunun tamamlanmasının ardından gözler şimdi son 16 turuna çevrilirken aşamanın açılış mücadelesinde Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek. Kanada-Fas maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda sorusu gündeme gelirken maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler de şekillenmeye başladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda son 16 turuna kalan takımlar da netleşti. Avrupa'dan yedi, Güney Amerika'dan dört, Kuzey Amerika'dan üç ve Afrika'dan iki ülke yoluna devam ediyor. Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmeleri arasında Kanada-Fas karşılaşmasının yanı sıra Portekiz-İspanya, ABD-Belçika, Brezilya-Norveç ve Arjantin-Mısır mücadeleleri de bulunuyor. Peki, Kanada-Fas maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kanada-Fas maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu

KANADA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun açılış karşılaşmasında Kanada ile Fas 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele, iki takım için de çeyrek finale yükselme yolunda oldukça kritik.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan deneyimli hakem Michael Oliver yönetecek. Maçı kazanan ekip, çeyrek finalde Paraguay ile Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kanada-Fas maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu

KANADA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Kanada ile Fas arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Kanada-Fas maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu

KANADA-FAS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fouger, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, Oluwaseyi, David.

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Diaz, El Khannous, Saibari.

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