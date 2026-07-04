Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü. 7 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde fiyat artışı olacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı İran savaşından gelen haber akışı ile 70 dolar bandına kadar inmişti. Petrolde yeniden yukarı yönlü hareketin başlamasıyla akaryakıta yeni bir zam göründü.

MOTORİNE ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 7 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. Fiyat artışının 1 lira 31 kuruş olacağı belirtildi.

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 65-66 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 67-68 lira seviyelerine çıkacak.

4 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.85 64.69 31.19 İstanbul Anadolu 62.66 64.50 30.59 Ankara 63.80 65.76 31.19 İzmir 64.04 66.03 30.99

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKITIN SATILDIĞI İL

Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. 4 Temmuz itibarıyla Hakkari'de benzin 65.40 lira, motorin ise 67.49 lira. Zammın ardından Hakkari'de motorinin litresi 68 lira 80 kuruşa çıkacak.