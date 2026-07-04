Haziran ayında enflasyonun yüzde 1'in altına gerilemesinin ardından gözler faize çevrildi. Merkez Bankası'nın yüzde 37'de bulunan politika faizini indirip indirmeyeceği merak konusu oldu. Dünyaca ünlü bankalar Citi ve Goldman Sach, Türkiye'ye ilişkin yayınladığı son raporunda faiz tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün memur ve emekli zammını belirleyen enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon haziranda yüzde 0,99 artarken yıllık bazda ise yüzde 32,11 oldu. Böylece 2026'nın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşirken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de bu oranda zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 13,52 oldu. Enflasyondaki yavaşlama sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. İran savaşı sonrası mart ayından bu yana faizi yüzde 37'de sabit bırakan Merkez'in nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

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CITI VE GOLDMAN SACHS'TAN TÜRKİYE RAPORU!

Enflasyonun ardından dünyaca ünlü bankalar Citi ve Goldman Sachs'tan Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Dev bankalar yıl sonu faiz tahminlerini açıkladı.

Enflasyon sonrası gözler Merkez Bankasında! Citi ve Goldman Sachstan faiz tahmini

CITI'DEN FAİZ TAHMİNİ

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdikleri raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci yarısında faiz indirimi için sınırlı bir alanı bulunduğunu belirtti. Ekonomistler, politika faizinin yıl sonunda piyasa beklentisi olan yüzde 34'e karşılık yüzde 35 seviyesinde olacağını öngördü.

Raporda, "Analizimiz, faiz artışıyla birlikte kurdaki değer kaybı hızının ayarlanmasını savunurken, son gelişmeler ekonomik faaliyette yavaşlamaya ilişkin artan işaretler nedeniyle TCMB'nin kısa vadede bunun ters yönünde adım atmaya daha yatkın olabileceğini düşündürüyor." ifadelerine yer verildi.

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ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 31

Dev banka enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın 2026'da yüzde 24, 2027'de yüzde 15 enflasyon hedeflerinin olduğunu vurgulayan Citi, sektörel enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecini TCMB'nin öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ettiğini belirtti. Banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31 olarak korudu.

Enflasyon sonrası gözler Merkez Bankasında! Citi ve Goldman Sachstan faiz tahmini

GOLDMAN SACHS: YIL SONUNA KADAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise Türkiye'de manşet enflasyondaki düşüşe karşın çekirdek enflasyon göstergelerinde bozulmanın sürdüğünü vurguladı. Banka, TCMB'den 2026'nın son çeyreğine kadar fiili faiz indirimi yapmasını beklemediğini duyurdu.

Raporda, yıllık tüketici enflasyonunun mayıs ayındaki yüzde 32,6 seviyesinden haziran ayında yüzde 32,1'e gerilediği belirtilirken, gerçekleşmenin Goldman Sachs'ın yüzde 31,9'luk tahmininin ve piyasa beklentisi olan yüzde 32'nin hafif üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Banka, aylık enflasyonun mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre mayıstaki yüzde 1,7 seviyesinden haziranda yüzde 1'e gerilediğini belirterek, bu yavaşlamada temmuz ayında devreye girecek vergi ve ücret kaynaklı fiyat artışları öncesinde gıda, enerji ve hizmet kalemlerindeki olumlu mevsimsel etkilerin belirleyici olduğunu vurguladı.

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