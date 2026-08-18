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Spor

Aslan'dan Harder atağı! Galatasaray yönetimi, yedek golcü için Leipzig'in kapısını çaldı

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Aslan'dan Harder atağı! Galatasaray yönetimi, yedek golcü için Leipzig'in kapısını çaldı

Sarı kırmızılılar, Alman ekibinin 21 yaşındaki forvetini kiralamak istiyor. Danimarka Millî Takımı forması da giyen Conrad Harder, sarı kırmızılıların teklifine sıcak bakıyor.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Transferi ağırdan alan ancak Çorum FK maçında taraftarın “istifa” tepkisi sonrası gaza basan Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen’e yedek golcü bakıyordu.

DEĞERİ 17 MİLYON AVRO

Son olarak ibre Almanya’ya döndü. Sarı kırmızılılar, Leipzig’de forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet Conrad Harder için kiralama önerisinde bulundu. Alman ekibinin geçen sezon Sporting’den 24 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Harder, kulüplerin anlaşması durumunda G.Saray’a sıcak bakıyor. Kulübüyle 2030’a kadar sözleşmesi olan golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon avro.

Aslan'dan Harder atağı! Galatasaray yönetimi, yedek golcü için Leipzig'in kapısını çaldı
Başlık ResmiAslan'dan Harder atağı! Galatasaray yönetimi, yedek golcü için Leipzig'in kapısını çaldı

OYUN TARZI…

Sol ayağını etkili kullanan Harder, hem sırtı dönük oynayabilmesi hem de savunma arkasına yaptığı ani ve dikey koşularıyla dikkati çekiyor. Rakip savunmaya ve kaleciye karşı ön alanda yoğun baskı yapabilen genç golcü, ceza sahası içinden ve dışından sert şutlar atıyor. Çabukluğu sayesinde geçiş hücumlarında takım için etkili bir silah olarak öne çıkıyor. Pozisyona göre kanatlara açılarak oyuna zenginlik katıyor. Genç yaşına bağlı olarak bitiricilik konusunda tecrübe eksikliği bulunsa da forma giydiği takımlarda skora önemli katkı sağlıyor.

61 GOLÜ VAR

Kariyerinde şu ana kadar bonservisine 43 milyon avro ödenen Conrad Harder, toplam 168 maçta 61 gol attı, 19 da asist yaptı.

RUS 10 NUMARA GELİYOR: SON ASLAN BATRAKOV

Sarı kırmızılı yönetimin prensipte anlaşma sağladığı Aleksey Batrakov konusunda kulübü Lokomotiv Moskova ile bonservis bedelinin ödeme planı netleşti ve iş bitti. Rus ekibi, 30 milyon avroyu kısa vadede tahsil etmek isterken, Dursun Özbek yönetimi 3 yıl vade istiyordu. Taraflar el sıkıştı. Batrakov bugün veya en geç yarın İstanbul’da olacak.

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MİLAN SATIYOR: İTALYAN İDDİASI: NKUNKU SORULDU

Galatasaray’ın hücum hattı için İtalya’dan yeni bir isim yazıldı. Tuttosport’un haberine göre, sarı kırmızılılar, Milan’da forma giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Fransız yıldız Christopher Nkunku ile ilgileniyor. Dursun Özbek yönetimi, 28 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırdı.

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