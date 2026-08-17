Şampiyonlar Ligi Play-off turunda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Lyon arasındaki kritik mücadele öncesi, bir dönem iki takımda da forma giyen Mathieu Valbuena, favorisini açıkladı. Valbuena, "Fark oluşturabilecek kilit oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kendisini göstermek isteyecektir" diyerek yıldız oyuncuyu işaret etti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Lyon formaları giyen Mathieu Valbuena, iki eski takımın eşleşmesini TRT Spor'a yorumladı.

Fransız futbolcu, sarı lacivertlilerin tur için daha şanslı olduğunu söyledi. Fenerbahçe’nin transferleriyle Şampiyonlar Ligi'ni çok istediğini gösterdiğini kaydeden Valbuena, “Greenwood performansıyla maçın kilit oyuncusu olacak" dedi.

Valbuena, Fenerbahçe-Lyon maçındaki favorisini açıkladı! 'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti

“ÇOK GÜZEL BİR EŞLEŞME OLACAK”

Fenerbahçe ile Lyon arasında iki güzel mücadele izleyeceklerini ifade eden Valbuena, “Fenerbahçe güçlü bir transfer dönemi geçirdi. Bu yıl çok ciddi yatırım yaptılar. Lyon ise Avrupa mücadelelerine, özellikle de Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya alışkın, çok iyi bir takım. Çok güzel bir eşleşme olacak. Fenerbahçe deneyimli oyunculara sahip ve turu geçmek için kesinlikle şansı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Valbuena, Fenerbahçe-Lyon maçındaki favorisini açıkladı! 'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti

“BENCE TRANSFERLER HEM ÇOK İDDİALI HEM DE AKILLICA”

Valbuena, Fenerbahçe’nin transferleriyle Şampiyonlar Ligi'ni çok istediğini gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Bu sezon Fenerbahçe’nin yaptığı transferler çok önemli. Takımın iddialı bir transfer politikası var. Bu da Fenerbahçe’nin hedeflerini açıkça gösteriyor. Takımın yeniden Şampiyonlar Ligi’ne dönmek ve ligde şampiyon olmak istediğini gösteriyor. Bence transferler hem çok iddialı hem de akıllıca. Özellikle savunma anlamında da önemli hamleler yaptılar çünkü Fenerbahçe çok fazla gol yiyebiliyordu. Savunmayı istikrara kavuşturabilecek oyuncuların alınması önemli.”

Sarı lacivertli temsilcimizin kadrosundan övgüsüyle bahseden Fransız futbolcu,”Greenwood ve Lukaku’nun gelişi takıma çok büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Assensıo, Guendouzi ve N’Golo Kanté gibi mevcut oyuncuları da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla savunmadan orta sahaya ve hücuma kadar dengeli bir takım görüyorum.” diye konuştu.

Valbuena, Fenerbahçe-Lyon maçındaki favorisini açıkladı! 'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti

“MAÇIN KİLİT OYUNUSU GREENWOOD OLACAK”

Valbuena’ya göre maçın kilit oyuncusu ise sarı lacivertlilerin yeni transferi Greenwood olacak.

Mathieu Valbuena, ”Bu iki maçta fark oluşturabilecek kilit oyuncunun Greenwood olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi eski bir Marsilyalı ve Lyon’a karşı özellikle kendisini göstermek isteyecektir. Ayrıca teknik açıdan çok kaliteli bir oyuncu. Özellikle açık alanlarda ve kontra ataklarda Lyon’a çok ciddi zarar verebilir.” ifadelerini kullandı.

Valbuena, Fenerbahçe-Lyon maçındaki favorisini açıkladı! 'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti

“LYON BÜYÜK BİR KULÜP VE ÖZELLİKLE AVRUPA MÜCADELELERİNE ALIŞKIN BİR TAKIM”

Lyon'un ise büyük bir kulüp ve özellikle Avrupa mücadelelerine ve Şampiyonlar Ligi’ne alışkın bir takım olduğunu vurgulayan Valbuena, “Lyon’un avantajlarından biri ikinci maçı kendi sahasında oynayacak olması. Bence bu önemli bir faktör. Son yıllarda çok sayıda deneyimli oyuncusunu kaybettiği doğru. Ancak çok yetenekli genç oyuncuları var. Bunlara Corentin Tolisso gibi deneyimli isimler de eşlik ediyor. Tolisso, takım kaptanı ve orta sahadaki düzenleyicisi. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımının temposunu belirliyor. Aynı zamanda asist yapabilen ve gol atabilen bir futbolcu.” şeklinde konuştu.

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