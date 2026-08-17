Galatasaray'ı reddetti, "nereden nereye" dedirtti: Şaşırtan Icardi teklifi

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 10 milyon euro kazanan Mauro Icardi, transfer haberleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün yeni konrat teklifini kabul etmeyenyıldız oyuncuya yönelik İtalyan medyasının ortaya attığı "yıllık ücret" iddiası gündeme oturdu.

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve kendisine henüz takım bulamayan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Serie A temsilcisi Lazio'nun, Arjantinli golcüye transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi.

YILLIK 3 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre, Mauro Icardi için bonservis ödemeyecek olan Lazio, 33 yaşındaki yıldız futbolcuya maaş bütçesinin çok üzerinde olan 3 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor. Galatasaray'la yolları ayrılan oyuncu ile ilgilenen Lazio, transfer listesindeki diğer golcü adayları için de çalışmalarını sürdürüyor.

Mauro Icardi - Dursun Özbek

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve 4 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Mauro Icardi, 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı sunarken; Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, "en çok gol atan yabancı futbolcu" ünvanıyla sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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