Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Yeni stoper Bundesliga'dan!

Yaz transfer döneminde şu ana kadar sadece Fransız orta saha Lesley Ugochukwu'ya imza attıran, Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov için de prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray, iç sahadaki 2-2'lik Çorum FK beraberliğinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper bölgesine de takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Ramy Bensebaini'nin durumunu yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Alman devine Temmuz 2023'te Borussia Mönchengladbach'tan bonservis bedelsiz transfer olan ve bir yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Cezayirli futbolcu için Galatasaray'ın girişimde bulunacağı ifade edildi.

Ramy Bensebaini, Borussia Dortmund'da 106 maça çıktı, 10 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotoğraf: Instagram)

32 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Bensebaini, geçtiğimiz sezon 3 kulvarda (Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası) 32 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli stoper, sahada kaldığı 2396 dakikada 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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