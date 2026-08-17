Galatasaray'da transfer paniği! Sörloth için temas kuruldu

G.Saray taraftarının hedefindeki yönetim transferde gaza bastı. İstifa davetleri sonrası, listede olan oyuncuların kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeler yoğunlaştı. Batrakov'un transferini bitiren sarı kırmızılılar, Alexander Sörloth için nabız yokladı.

Lige Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray’da yönetimin transferi ağırdan alması ve şu ana kadar sadece bir oyuncu takviyesi yapması ‘istifa’ davetini de beraberinde getirdi. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler kriz toplantısı yaparken, transferde de gaza basıldı. Lokomotiv Moskova’nın 10 numarası Aleksey Bartakov konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşan sarı kırmızılı yönetim, sol kanat için Rafael Leao’nun transferine odaklandı. Milan ve Portekizli oyuncu ile pazarlıklar devam ediyor. Milan’ın 50 milyon avroluk bonservis beklentisi biraz aşağı çekilirken Leao yıllık 10-11 milyon avro talep ediyor.

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Alexander Sörloth

YENİ YOKLAMALAR...

Sol kanada alternatif bir oyuncuyu mutlaka almayı düşünen Aslan’da diğer en güçlü aday ise Noa Lang. Geçen sezon da kiralık oynayan Hollandalı oyuncu sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. Napoli 20 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Rakam aşağı çekilmeye çalışılıyor. Forvette ise sürpriz bir oyuncu için yoklama yapıldı. Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için kulübüyle temas kuruldu. İspanyol kulübü, Norveçli forvet için 40 milyon avro bonservis talep etti. Şu ana kadar transferde beklentileri karşılamayan yönetim, panik hâlinde yeni görüşmelere başladı ama istenilen ücretler çok yüksek.

TEPKİYİ DİNDİRME GİRİŞİMİ

Başkan Dursun Özbek'in gelen yoğun tepkilerin ardından, ikinci forvet için daha önce düşünülmeyen Alexander Sörloth'a yönelmesi, “tepkiyi dindirme girişimi” olarak yorumlandı.

Ramy Bensebaini

STOPER ADAYI

Stoper bölgesine de takviye yapmak isteyen Galatasaray, B. Dortmund'un stoperi Ramy Bensebaini'nin durumunu yakından takip ediliyor. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncu için sarı kırmızılıların girişimde bulunacağı ifade edildi.

BARIŞ ALPER GERÇEĞİ...

G.Saray’da Barış Alper Yılmaz konusunda İngiliz ekipleri Everton ve Tottenham’ın ilgisi bulunuyor. Hatta Everton’dan 35+5 milyon avroluk sözlü teklif geldi. Yönetim resmî teklif beklerken bu konuda kulübe henüz resmî bir girişim ulaşmadı.

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