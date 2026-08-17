Dünya devinden milli yıldız için 100 milyon avro!

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Juventus’taki millî yıldızı Kenan Yıldız için gözünü kararttı. İngiliz ekibinin, Bradley Barcola'nın alternatifi olarak belirlediği Kenan Yıldız için 100 milyon avroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Avrupa basınından önemli bir transfer iddiası geldi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Liverpool, Bradley Barcola için PSG ile pazarlıklarını sürdürüyor. Ada ekibi, Barcola için bonuslarla birlikte 140 milyon avro seviyesine çıkmaya hazır. Eğer Barcola olmazsa alternatifi de belli: Kenan Yıldız...

YILDIZ’A BAĞLI

İngiliz devi, PSG ile anlaşamazsa Kenan için hemen kulübü Juventus ile masaya oturacak. Liverpool'un millî oyuncu için gözden çıkardığı rakam ise 100 milyon avro. İtalyan ekibi, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ı bırakmak istemiyor ancak oyuncu kulüpten ayrılmak isterse işler değişebilir.

Kenan Yıldız

JUVENTUS SATMAK İSTEMİYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre; Juventus, milli futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor. İtalyan ekibinin, gelebilecek 100 milyon avroya kadar olan teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZON 20 GOLE ETKİ ETTİ

Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 47 maçta 11 gol ve 9 asist performans sergiledi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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