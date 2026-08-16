Cristiano Ronaldo'dan veda sözleri: Emeklilik tarihini açıkladı

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı tarihi duyurdu. Bu yılın sonunda emekli olmayı planladığını söyleyen 41 yaşındaki yıldız, " "Bu yıl, muhtemelen futboldaki son yılım olacak. Muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimin tamamını planladım." dedi.

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamayla veda sinyali verdi.

"BU YIL MUHTEMELEN SON YILIM OLACAK"

Vogue Magazin'e konuşan Portekizli yıldız, "Bu yıl, muhtemelen futboldaki son yılım olacak. Muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimin tamamını planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki sana sadece bir tanesini söylemek gerçekten zor. Çünkü futbol hayatınızdan çıktığında geride büyük bir boşluk bırakabiliyor ve bu zamanı tek bir şeyle değil, farklı şeylerle doldurmanız gerekiyor. Daha fazla eğlenmek, daha çok seyahat etmek, çok sevdiğim padeli izlemek ve oynamak istiyorum. Ayrıca başardıklarımızın ve elde ettiklerimizin tadını çıkarmaya devam etmek istiyorum. Çünkü sonuçta 25 yıl boyunca büyük fedakârlıklarla dolu bir kariyer oldu" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo

AL-NASSR PERFORMANSI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlenen Cristiano Ronaldo'nun Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Suudi ekibiyle geride kalan sezonda şampiyonluk hasretine son veren 41 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr'da 142 maçta 123 gol ve 24 asistlik katkı sağladı.

Cristiano Ronaldo ve ailesi

HEDEFİNE 24 GOL KALDI

Kariyerinde bin gole ulaşmaya hedefleyen Cristiano Ronaldo, şu ana kadar 976 gol kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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