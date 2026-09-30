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Ekonomi

DDK yatırım fonlarını incelemeye aldı! Raporlar adli makamlara iletilecek

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DDK yatırım fonlarını incelemeye aldı! Raporlar adli makamlara iletilecek
Başlık ResmiDDK yatırım fonlarını incelemeye aldı! Raporlar adli makamlara iletilecek

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim sürecini başlattı.

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Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerini incelemeye aldı. Sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığı bildirildi.

DDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kurul tarafından yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim çalışması yürütülecek.

Çalışmanın finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarın korunması, yatırımcıların haklarının gözetilmesi ve benzer olayların yeniden yaşanmaması için alınabilecek idari ve hukuki tedbirlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLECEK

Anayasa kapsamında sahip olduğu yetkiler doğrultusunda hareket eden DDK'nın, ilgili kurum ve kuruluşların tüm kademeleriyle doğrudan yazışabileceği, gizli veya açık nitelikteki fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleyebileceği aktarıldı.

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla yetkili idari ve adli mercilere gönderileceği öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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