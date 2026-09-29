Borsada 15 milyar TL'lik işlem! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında, ODINE paylarındaki işlemleri incelenen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın son bir yılda söz konusu işlemlerden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı ve bunun 12 milyar TL'lik bölümünü nakde çevirdiği belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye piyasalarında yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği ileri sürülen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Avcı'nın özellikle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarındaki alım-satım işlemleri incelemeye alındı. Kamuyu Aydınlatma Platformu kayıtlarında da Avcı adına ODINE paylarıyla ilgili çok sayıda işlem bildiriminin bulunduğu belirtildi.

BİR YILDA 15 MİLYAR TL'LİK KAZANÇ

Yapılan incelemelerde Avcı'nın son bir yıllık dönemde ODINE paylarındaki işlemlerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığının tespit edildiği aktarıldı. Bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL'sinin ise aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Avcı'nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında Cengiz Avcı'nın mal varlıkları hakkında da tedbir kararı uygulandığı bildirildi.

Bu kapsamda Avcı'nın banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtildi. Avcı hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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