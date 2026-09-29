Yarın hava yağmurlu mu? 30 Eylül Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporu yayımlandı. Yarın hava yağmurlu mu araştırılırken son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İşte, 30 Eylül Çarşamba hava durumu...
30 Eylül Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yanı sıra Doğu Anadolu'nun bazı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bilhassa bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.
YARIN HAVA YAĞMURLU MU?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarın yurdun önemli bölümünde yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop ve Ardahan çevrelerinde ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Doğu Anadolu'nun Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde de yerel yağışlar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise diğer bölgelere kıyasla daha sakin bir hava öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Günün ilerleyen saatlerinde Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde de yerel yağışlar etkili olacak.
30 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde (Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimleri dışında) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Anadolu yakasının doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerine kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu